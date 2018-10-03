21:22 | Футбол — Лига чемпионов

Неймар вышел на второе место по голам бразильцев в Лиге чемпионов. До рекорда - один мяч

Обсудить
1

Нападающий "ПСЖ" Неймар вышел на второе место по голам бразильских футболистов в Лиге чемпионов. Форвард оформил дубль в игре с "Црвеной Звездой" и обогнал Ривалдо. На счету Неймара 29 мячей, которые он забивал за "Барселону" и "ПСЖ", у Ривалдо - 27.

Лидирует же экс-хавбек "Милана" и "Реала", обладатель "Золотого мяча" Кака. Он забил в Лиге чемпионов 30 голов, таким образом, Неймару до повторения рекорда осталось отметиться одним мячом.

ПСЖ - Црвена Звезда

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
Материалы других СМИ
Загрузка...