Неймар: "Судья не может так со мной говорить. Он проявил неуважение"

Нападающий "ПСЖ" Неймар выразил недовольство судейством матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1). В конце игры бразилец получил желтую карточку от голландского арбитра Бьорна Кюйперса.

– Судья сказал мне то, чего говорить не должен. Это было неуважение, – цитирует Goal Неймара. – Я не сдержался и сказал ему кое-что в конце игры, потому что он не имеет права так говорить. Он не должен вести себя так, словно превосходит игроков. Надеюсь, что по отношению к нему будут приняты меры, потому что он проявил неуважение ко мне, к футболистам. К тому же он допустил ошибку. Хотя я могу понять, что судья такой же человек, который может ошибаться. Но он не может так относиться к игрокам.