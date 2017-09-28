Неймар, Роналду и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающие Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
На награду также претендуют Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Венсан Абубакар ("Порту") и Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").
Неймар в матче с "Баварией" (3:0) отметился один голом и одной результативной передачей. Роналду в игре с дортмундской "Боруссией" (3:1), а также Лукаку во встрече с ЦСКА (4:1) оформили дубль.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Бавария
- Криштиану Роналду
- Порту
- Андрес Иньеста
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гонсало Игуаин
- Ромелу Лукаку
- Кевин де Брейне
- Харри Кейн
- Венсан Абубакар
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Неймар однозначно! Или Лукаку
13:47