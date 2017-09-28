Неймар, Роналду и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающие Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

На награду также претендуют Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Венсан Абубакар ("Порту") и Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").

Неймар в матче с "Баварией" (3:0) отметился один голом и одной результативной передачей. Роналду в игре с дортмундской "Боруссией" (3:1), а также Лукаку во встрече с ЦСКА (4:1) оформили дубль.