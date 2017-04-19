Неймар расплакался после вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Неймар эмоционально воспринял вылет команды из Лиги чемпионов. Каталонцы не смогли распечатать ворота "Ювентуса" (0:0) в ответной четвертьфинальной встрече и покинули турнир. Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
После встречи в Барселоне бразилец не смог сдержать слез. Неймара пытались успокоить как одноклубники, так и бывший защитник команды Дани Алвес, прошлым летом перешедший в "Ювентус".
"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".
Neymar crying 😭 pic.twitter.com/pvpKwTOZdi– Barça Alerts (@BarcaAlerts) 19 апреля 2017 г.
Деметрио
Нефилим Что за мода стала ныть на поле? Опидорашивание всех слоёв общества идет полным ходом... _____________________________________________________________________________________________________________ Ни прибавить ни отнять! 5 баллов вам товарищ!!!
01:01
Нефилим
Что за мода стала ныть на поле? Опидорашивание всех слоёв общества идет полным ходом...
00:47
vassel
Потому что Юве показал, что если против симулянтишки играет грамотная защита и не помогает судьишка, то он полный НОЛЬ!!!!!
00:12
Neuturungal
Пускай она поплачет. Ей ничего не значит. (Лермонтов)
00:04
krasnoyar
Это говорит о небезразличии к результату, клубу и болельщикам. Как бы хотелось увидеть слезы Кокорина...
00:03
sailor1990
В створ ворот попасть не могут. Какой им Кубок?
00:03
dnk
Он не после вылета расплакался, он всю игру плакал и выпрашивал пенальти! А мужики из Юве не плакали, а вышли в полуфинал!!!!!
23:55 19 апреля
dnk
Девчонка!!!
23:52 19 апреля