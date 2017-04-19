23:48 19 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Неймар расплакался после вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов

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Нападающий "Барселоны" Неймар эмоционально воспринял вылет команды из Лиги чемпионов. Каталонцы не смогли распечатать ворота "Ювентуса" (0:0) в ответной четвертьфинальной встрече и покинули турнир. Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После встречи в Барселоне бразилец не смог сдержать слез. Неймара пытались успокоить как одноклубники, так и бывший защитник команды Дани Алвес, прошлым летом перешедший в "Ювентус".

"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Деметрио

Нефилим Что за мода стала ныть на поле? Опидорашивание всех слоёв общества идет полным ходом... _____________________________________________________________________________________________________________ Ни прибавить ни отнять! 5 баллов вам товарищ!!!

01:01

Нефилим

Что за мода стала ныть на поле? Опидорашивание всех слоёв общества идет полным ходом...

00:47

vassel

Потому что Юве показал, что если против симулянтишки играет грамотная защита и не помогает судьишка, то он полный НОЛЬ!!!!!

00:12

Neuturungal

Пускай она поплачет. Ей ничего не значит. (Лермонтов)

00:04

krasnoyar

Это говорит о небезразличии к результату, клубу и болельщикам. Как бы хотелось увидеть слезы Кокорина...

00:03

sailor1990

В створ ворот попасть не могут. Какой им Кубок?

00:03

dnk

Он не после вылета расплакался, он всю игру плакал и выпрашивал пенальти! А мужики из Юве не плакали, а вышли в полуфинал!!!!!

23:55 19 апреля

dnk

Девчонка!!!

23:52 19 апреля

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