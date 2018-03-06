Неймар поддержал "ПСЖ" перед матчем с "Реалом". Видео

Нападающий "ПСЖ" Неймар поддержал партнеров по команде в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Бразилец, который не сможет принять участие в матче из-за травмы, в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, подписав его так: "Вперед, Париж". Первая встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу "Королевского кулба".

Напомним, Неймар получил травму лодыжки в матче чемпионата Франции с "Марселем" (3:0). Форвард успешно перенес операцию в Бразилии, а восстановление может занять три месяца.

Матч "ПСЖ" – "Реал" состоится сегодня, 6 марта, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.