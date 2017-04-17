Неймар отрицает, что Энрике раскритиковал его за матч с "Юве"

Нападающий "Барселоны" Неймар опроверг информацию о том, что главный тренер Луис Энрике раскритиковал его за игру в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3). Ранее СМИ сообщали, что Энрике в резкой форме оценил игру Неймара, Жерара Пике и Хавьера Маскерано.

- Критики в адрес кого-то конкретно не было, - цитирует Esporte Interativo Неймара. - Критиковалась вся команда, мы все плохо сыграли.

Ответный матч "Барселоны" и "Ювентуса" состоится 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.