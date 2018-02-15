14:30 | Футбол — Лига чемпионов

Неймар: "Не хочу ничего комментировать. Эмери тренер, он решает"

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Нападающий "ПСЖ"  Неймар не стал комментировать выбор стартового состава на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Главный тренер парижан Унаи Эмери подвергся критике за свою тактику и схему после поражения со счетом 1:3.

– Я не могу и не хочу ничего комментировать, – цитирует AFP Неймара. – Он тренер, он главный в команде. И он делает то, что считает нужным.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Zangezi

Это и есть комментарий

20:16

Писака

а ведь прав был Дзюба

17:43

V0VaN

ваще-то интервью явно причесали... дословно там было "пусть говорит наш тренеришка"

15:21

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