Неймар: "Не хочу ничего комментировать. Эмери тренер, он решает"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не стал комментировать выбор стартового состава на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Главный тренер парижан Унаи Эмери подвергся критике за свою тактику и схему после поражения со счетом 1:3.

– Я не могу и не хочу ничего комментировать, – цитирует AFP Неймара. – Он тренер, он главный в команде. И он делает то, что считает нужным.