Неймар: "Надеюсь, "ПСЖ" в матче с "Реалом" повторит прошлогодний подвиг "Барселоны"

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что верит в успех в противостоянии с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первую игру парижане проиграли со счетом 1:3 в Мадриде. Ответная встреча состоится 6 марта.

- Нам будет сложно отыграться, но нет ничего невозможного, - приводит Mundo Deportivo слова Неймара. - В прошлом году с "Барселоной" я был еще в худшем положении перед ответной игрой с "ПСЖ". Но мы смогли протйти в следующий раунд. Надюсь, сейчас "ПСЖ" повторит то же самое.

Напомним, "Барселона" в прошлом году в 1/8 финала ЛЧ уступила в Париже "ПСЖ" со счетом 0:4, но смогла выиграть ответный матч - 6:1. Неймар в той встрече забил два мяча, выступая за каталонский клуб.