Неймар - на вопрос о "Реале": "Вы всегда спрашиваете о непристойных вещах"

Нападающий "ПСЖ" Неймар остался недоволен одним из вопросов, заданных ему после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика" (7:1). Бразилец в этой встрече оформил дубль и сделал одну передачу, однако после игры у него спросили о возможности его перехода в "Реал".

– Вы всегда спрашиваете о непристойных вещах, – приводит As слова Неймара.

Ранее сообщалось, что мадридцы летом 2018 года планируют приобрести форварда. В текущем сезоне Неймар провел 14 матчей во всех клубных турнирах, забил 13 голов и отдал три передачи.