Неймар: "Мы все хотим быть похожими на Роналду и Месси"

Нападающий "ПСЖ" Неймар сказал, что перед командой стоит цель выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, несмотря на то, что соперником парижан по 1/8 финала будет "Реал". По словам бразильского форварда, клуб из Мардрида – это не только Криштиану Роналду.

– Самое важное для нас – выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, а не личные награды, – цитирует As Неймара. – В приоритете – победа в чемпионате Франции, Кубке и Лиге чемпионов.

Я уважаю Роналду за то, чего он добился. Для меня это, словно смотреться в зеркало. Он, как и Месси, играет на топ-уровне 10 лет. Но "Реал", это не только Роналду. У них много отличных игроков.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ" будет сыгран 14 февраля в Мадриде, ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.