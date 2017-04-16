Неймар: "Мы проходили "ПСЖ", можем пройти и "Ювентус"

Нападающий "Барселоны" Неймар в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что команда должна верить в собственные силы. Первая игра в Турине завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

– Мы должны верить в то, что можем переломить ход противостояния, – цитирует Esporte Неймара. – На днях мой отец озвучил мысль, которая не выходит у меня из головы. Он сказал: "Не имеет значения, с каким счетом мы уступаем. Факт в том, что мы – "Барселона", и этого не изменить". Мы уже совершили чудо на прошлой стадии турнира, мы можем сделать это и во второй раз.

Отметим, что игра в Каталонии состоится 19 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.