Неймар и Мбаппе выйдут с первых минут в игре против "Селтика"

Стали известны стартовые составы "Селтика" и "ПСЖ" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который начнется в 21.45 по московскому времени. С первых минут в атаке парижан сыграют Неймар и Кильян Мбаппе.

"Селтик": Гордон - Тирни, Шимунович, Лустиг, Ралстон - Нтчам, Браун - Синклэйр, Армстронг, Робертс - Гриффитс.

Запасные: Айер, Биттон, де Врис, Макгрегор, Рогич, Форрест, Эдуар.

"ПСЖ": Ареола - Кюрзава, Силва, Маркиньюс, Алвес - Рабьо, Мотта, Верратти - Неймар, Кавани, Мбаппе.

Запасные: Берчиче, Дракслер, Кимпембе, Ло Сельсо, Лукас Моура, Менье, Трапп.

Трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ"