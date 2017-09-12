Неймар и Мбаппе выйдут с первых минут в игре против "Селтика"

Стали известны стартовые составы "Селтика" и "ПСЖ" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который начнется в 21.45 по московскому времени. С первых минут в атаке парижан сыграют Неймар и Кильян Мбаппе.
"Селтик": Гордон - Тирни, Шимунович, Лустиг, Ралстон - Нтчам, Браун - Синклэйр, Армстронг, Робертс - Гриффитс.
Запасные: Айер, Биттон, де Врис, Макгрегор, Рогич, Форрест, Эдуар.
"ПСЖ": Ареола - Кюрзава, Силва, Маркиньюс, Алвес - Рабьо, Мотта, Верратти - Неймар, Кавани, Мбаппе.
Запасные: Берчиче, Дракслер, Кимпембе, Ло Сельсо, Лукас Моура, Менье, Трапп.
Трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ"
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- Неймар Сантос
- Селтик
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Дани Алвес
- Тиагу Силва
- Тиагу Мотта
- Марко Верратти
- Юлиан Дракслер
- Тома Менье
- Преснель Кимпембе
- Альфонс Ареола
- Маркиньюс
- Лукас Моура
- Кевин Трапп
- Кильян Мбаппе
- Адриен Рабьо
- Томми Рогич
- Ли Гриффитс
- Йозо Шимунович
- Юри Берчиче