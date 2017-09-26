Неймар готовится к матчу с "Баварией"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что форвард парижского клуба Неймар готовится к матчу группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". Напомним, что бразилец пропустил встречу чемпионата Франции против "Монпелье" из-за травмы.

– Неймар в числе футболистов, которые готовятся к завтрашнему матчу, – цитирует Reuters Эмери.

Ранее сообщалось, что Неймар мог получить травму во время столкновения с Атемом Бен Арфа на тренировке "ПСЖ". Матч против "Баварии" состоится завтра, 27 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи