Неймар догнал Кака в рейтинге лучших бразильских бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" (6:1). Это принесло ему звание лучшего бразильского бомбардира Лиги чемпионов наряду с Кака.

В активе обоих бразильцев теперь по 30 голов. На третьем месте Ривалдо, отличившийся 27 раз.

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