22:12 | Футбол — Лига чемпионов

Неймар догнал Кака в рейтинге лучших бразильских бомбардиров Лиги чемпионов

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Нападающий "ПСЖ"  Неймар сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" (6:1). Это принесло ему звание лучшего бразильского бомбардира Лиги чемпионов наряду с Кака.

 В активе обоих бразильцев теперь по 30 голов. На третьем месте Ривалдо, отличившийся 27 раз.

 

Все о Лиге чемпионов - здесь.

 

ПСЖ - Црвена Звезда

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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