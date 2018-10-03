Неймар догнал Кака в рейтинге лучших бразильских бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" (6:1). Это принесло ему звание лучшего бразильского бомбардира Лиги чемпионов наряду с Кака.
В активе обоих бразильцев теперь по 30 голов. На третьем месте Ривалдо, отличившийся 27 раз.
🇧🇷 Лучшие бразильские бомбардиры в #ЛигаЧемпионов:– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 октября 2018 г.
3⃣0⃣ Неймар
3⃣0⃣ Кака
2⃣7⃣ Ривалдо
👏 @neymarjr ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/ZVvMiToJlC
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