Невероятный перфоманс "Легии" на матче против "Боруссии" Д

Болельщики "Легии" устроили невероятный перфоманс перед началом домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". На одной из трибун домашней арены бывшей команды Станислава Черчесова изображен фанат польского клуба, который держит в руках лигочемпионскую бумажку с надписью "Легия". Чуть ниже изображена фраза "Угадайте, кто вернулся".