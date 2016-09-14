Невероятный перфоманс "Легии" на матче против "Боруссии" Д

Болельщики "Легии" устроили невероятный перфоманс перед началом домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". На одной из трибун домашней арены бывшей команды Станислава Черчесова изображен фанат польского клуба, который держит в руках лигочемпионскую бумажку с надписью "Легия". Чуть ниже изображена фраза "Угадайте, кто вернулся".
Si sur le terrain cela s'annonce difficile, le Legia a déjà gagné la Ligue des Champions des tifos. L'image du soir. pic.twitter.com/xzzwlWuJRR– Footballski (@footballskiFR) 14 сентября 2016 г.
Бриллиантидис
старик хоттабыч, угадал?
23:51 14 сентября
Alex3114
Командочка тоже организовала тот еще перформанс против не самой сильной команды Европы :)
23:18 14 сентября
xantr
полный кабинет получили за этот перфоманс )))
22:42 14 сентября
Jean4
Вот подтверждение мои слов: Легия 0:3 Боруссия Д, к перерыву.
22:39 14 сентября
Jean4
Угадайте, кто вернулся? По-моему это команда не стоит такого перфоманса.
22:38 14 сентября
cska_spb
Это круто!!!
22:29 14 сентября