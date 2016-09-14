22:05 14 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Невероятный перфоманс "Легии" на матче против "Боруссии" Д

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Болельщики "Легии" устроили невероятный перфоманс перед началом домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". На одной из трибун домашней арены бывшей команды Станислава Черчесова изображен фанат польского клуба, который держит в руках лигочемпионскую бумажку с надписью "Легия". Чуть ниже изображена фраза "Угадайте, кто вернулся".

Трансляция матча "Легия" - "Боруссия" Д

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Бриллиантидис

старик хоттабыч, угадал?

23:51 14 сентября

Alex3114

Командочка тоже организовала тот еще перформанс против не самой сильной команды Европы :)

23:18 14 сентября

xantr

полный кабинет получили за этот перфоманс )))

22:42 14 сентября

Jean4

Вот подтверждение мои слов: Легия 0:3 Боруссия Д, к перерыву.

22:39 14 сентября

Jean4

Угадайте, кто вернулся? По-моему это команда не стоит такого перфоманса.

22:38 14 сентября

cska_spb

Это круто!!!

22:29 14 сентября

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