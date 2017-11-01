Неманья Матич: "Надеюсь, "Бенфика" выиграет оставшиеся два матча"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассчитывает, что "Бенфика", которую его команда обыграла со счетом 2:0 в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов, сможет уйти с последнего места в квартете. У лиссабонцев, за которых ранее выступал Матич, нет ни одного очка, у ЦСКА и "Базеля" – шесть, у "МЮ" – 12.

– У нас было несколько моментов, чтобы забить, и мы дважды отличились. Но это был автогол и пенальти, – цитирует A Bola Матича. – Мы заслужили победу. Однако "Бенфика" сыграла намного лучше, чем в предыдущем матче. Мы должны выиграть и две оставшиеся игры. Надеюсь, что "Бенфика" тоже победит. Тогда посмотрим, как все сложится. Я верю в "Бенфику". Она всегда играет на победу, у нее есть необходимое для этого качество.