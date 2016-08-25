Неманья Гудель: "Аякс" забыл о взрослом футболе, играл по-детски, а "Ростов" был на высоте"

Полузащитник "Аякса" Неманья Гудель был разозлен тем, как сыграла команда в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом" (1:4). По его словам, амстердамцы полностью провалили этот поединок.
– Этого не должно было случиться, – цитирует официальный сайт "Аякса" Гуделя. – Это какой-то кошмар. Мы заранее готовились к матчу, хотели пробиться в Лигу чемпионов. А в итоге оказались с дерьмом в штанах. Почему так случилось? Я не знаю. Мы забыли о взрослом футболе, играли неаккуратно, как дети. А соперник был на высоте. На перерыв ушли при счете 0:1, а потом пропустили еще несколько чертовых голов. Теперь нам нужно посмотреть в глаза друг другу и честно сказать, что пошло не так. Нечего тут искать оправдания. Чтобы улучшить игру, нужно честно обо всем говорить. Тогда у нас будет команда.
Platinum1991
Вся Россия ПОЗДРАВЛЯЕТ Ростов с великой футбольной ПОБЕДОЙ! Стадион битком - ПРИВЕТСТВУЕТ победителей и Курбана Бердыева! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! Поздравляем Курбана Бердыева с этой победой! Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!! Азмун, 34 (1:0), Ерохин, 52 (2:0), Нобоа, 60 (3:0), Полоз, 66 (4:0), Классен, 84 пен. (4:1) Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! Завтра в четверг жеребьёвка группового этапа! Будем смотреть кто достанется Ростову! Два клуба от России выступают в групповом этапе Лиги чемпионов! ЦСКА! Ростов! УРА! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
11:50 25 августа
HarryAngel
Что сказать, российский футбол на подъеме. Ведь мы попали на ЧЕ, а холодцы нет )
11:46 25 августа
letmebetomorrow
а давайте вспомним, что говорили наши после евро, вот такой контраст. и по этой причине в Голландии футбол будет, а у нас нет.
11:01 25 августа
MMT
Это, видимо, всеславянская черта - зайти к тренеру и сказать хором "мы - ..."
10:54 25 августа