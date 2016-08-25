Неманья Гудель: "Аякс" забыл о взрослом футболе, играл по-детски, а "Ростов" был на высоте"

Полузащитник "Аякса" Неманья Гудель был разозлен тем, как сыграла команда в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом" (1:4). По его словам, амстердамцы полностью провалили этот поединок.

– Этого не должно было случиться, – цитирует официальный сайт "Аякса" Гуделя. – Это какой-то кошмар. Мы заранее готовились к матчу, хотели пробиться в Лигу чемпионов. А в итоге оказались с дерьмом в штанах. Почему так случилось? Я не знаю. Мы забыли о взрослом футболе, играли неаккуратно, как дети. А соперник был на высоте. На перерыв ушли при счете 0:1, а потом пропустили еще несколько чертовых голов. Теперь нам нужно посмотреть в глаза друг другу и честно сказать, что пошло не так. Нечего тут искать оправдания. Чтобы улучшить игру, нужно честно обо всем говорить. Тогда у нас будет команда.