05:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нелсон Семеду: "Бенфика" не воспользовалась своими шансами"

0
0
0
0

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:4) отдал должное немецкой команде. По словам футболиста, португальцы не воспользовались своими шансами.

– У нас были шансы, но мы ими не воспользовались, – приводит официальный сайт УЕФА слова Семеду. – Сложно менять ход противостояния, когда оказываешься догоняющим. Мы играли против великолепной команды с потрясающим нападением. Пришло время сосредоточиться на национальном чемпионате.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019627/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ