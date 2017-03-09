Нелсон Семеду: "Бенфика" не воспользовалась своими шансами"

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:4) отдал должное немецкой команде. По словам футболиста, португальцы не воспользовались своими шансами.

– У нас были шансы, но мы ими не воспользовались, – приводит официальный сайт УЕФА слова Семеду. – Сложно менять ход противостояния, когда оказываешься догоняющим. Мы играли против великолепной команды с потрясающим нападением. Пришло время сосредоточиться на национальном чемпионате.