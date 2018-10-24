Названо точное число болельщиков, пострадавших при обрушении эскалатора в Риме

Как сообщили "РИА Новости" в посольстве Италии, при обрушении эскалатора на станции римского метро "Респубблика" пострадали и попали в больницу 15 российских футбольных болельщиков. Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

По словам поверенного в делах российского посольства в Италии Максима Бурляя, три человека находятся в тяжелом состоянии. Он также добавил, что в больницу попали четверо граждан Украины.

Ранее стало известно, что двух российских болельщиков прооперировали после обрушения эскалатора в римском метро.

"Стал свидетелем Апокалипсиса". Итальянские СМИ – о трагедии в римском метро