Нассер Аль-Хелаифи: "Судья помог "Барселоне"

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи подверг критике работу главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) Дениза Айтекина. Тем не менее, он отметил, что не ищет оправданий плохой игре команды.

- Я не верю в то, что произошло - 3 гола за 7 минут, - цитирует sports.fr Аль-Хелаифи. - Есть два пенальти для нас, и нет никаких санкций к Суаресу. На мой взгляд, судья действительно помог "Барселоне". Но нам остается лишь принять это. Мы не ищем оправданий, "ПСЖ" играл очень плохо, особенно в первом тайме. Судьба Унаи Эмери? Сейчас не время, чтобы говорить об этом. Все злые, и это нормально.