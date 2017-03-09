09:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи: "Судья помог "Барселоне"

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи подверг критике работу главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) Дениза Айтекина. Тем не менее, он отметил, что не ищет оправданий плохой игре команды.

- Я не верю в то, что произошло - 3 гола за 7 минут, - цитирует sports.fr Аль-Хелаифи. - Есть два пенальти для нас, и нет никаких санкций к Суаресу. На мой взгляд, судья действительно помог "Барселоне". Но нам остается лишь принять это. Мы не ищем оправданий, "ПСЖ" играл очень плохо, особенно в первом тайме. Судьба Унаи Эмери? Сейчас не время, чтобы говорить об этом. Все злые, и это нормально.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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roughboy

насчет судьи полностью согласен.. два липовых пендаля это перебор..

09:49

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