Нассер Аль-Хелаифи: "ПСЖ" показал отличную игру против отличной команды"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи остался доволен победой над "Баварией" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Также он отметил игру нападающего Кильяна Мбаппе, сделавшего одну голевую передачу.

- Сегодня вечером "ПСЖ" показал отличную игру против отличной команды, - цитирует пресс-служба клуба Аль-Хелаифи. - Мы довольны счетом 3:0. Нам пришлось потерпеть немного, это правда, но мы смогли уверенно защищаться. Все провели отличную игру. Мбаппе проделал отличную работу, мы знаем его талант, несмотря на юный возраст.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"