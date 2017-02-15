08:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи: "Это великий день для "ПСЖ"

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи счастлив, что его команда переиграла "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0). Тем не менее, он понимает, что для выхода в следующую стадию необходимо добиться приемлемого результата в ответной встрече через 2 недели.

- Это действительно великий день, - цитирует пресс-служба клуба Аль-Хелаифи. - Я горжусь тренерским штабом, игроками, всеми, все проделали большую работу. Перед началом игры, мы мечтали о результате, как этот. Вчера мы получили плохую весть, что Тиагу Силва не сыграет, но я чувствовал, что внутри команды отличная атмосфера. Это был прекрасный вечер. Однако мы лишь на половине пути. "ПСЖ" должен продолжать работать для выхода в четвертьфинал.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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