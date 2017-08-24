Насер Аль-Хелаифи: "Рано говорить, может ли "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи считает, что его команде досталась не самая простая группа в Лиге чемпионов. Соперниками парижан стали "Бавария", "Андерлехт" и "Селтик".

– Это непростой жребий, с нами в группе большие клубы: "Бавария", "Селтик", с ними сложно играть, – цитирует AFP Аль-Хелаифи. – "Бавария" обладает отличными игроками. Мы знаем этот клуб, но играть с ним будем впервые в новой истории "ПСЖ". Цель состоит в том, чтобы показывать хороший футбол в каждой игре и проходить дальше. Сначала нужно выйти в плей-офф. Рано говорить, можем ли мы выиграть трофей в этом сезоне. Но это наша цель. Мы сделаем все возможное ради победы в Лиге чемпионов. Но нам будут противостоять великие клубы. Делаем все, чтобы расти и становиться более великим клубом. Мы еще не на уровне самых великих, но идем туда.