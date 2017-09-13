Насер аль-Хелаифи: "Для "ПСЖ" было честью играть на легендарном стадионе "Селтика"

Президент "ПСЖ" Насер аль-Хелаифи после победы над "Селтиком" (5:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что очень доволен результатом. Он также добавил, что для парижан было честью играть на легендарном стадионе соперника.

– Мы провели очень хорошую игру, особенно в первой половине. Победа на выезде со счетом 5:0 – отличный старт в Лиге чемпионов, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова аль-Хелаифи. – Игроки хорошо поработали, это лучший результат для дальнейшей мотивации. Я очень счастлив. У команды была одна цель – победить и реализовать все возможности для взятия ворот.

Атмосфера была потрясающей. Для нас было честью играть на легендарном стадионе "Селтика".

Трансляция матча "Селтик" – "ПСЖ"