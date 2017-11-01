Насер Аль-Хелаифи: "Цель "ПСЖ" - первое место в группе"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи рассчитывает, что его команда станет первой в группе В Лиги чемпионов. В последнем матче парижане победили "Андерлехт" со счетом 5:0 и имеют 12 очков.

– Было очень важно победить в этом матче, – цитирует AFP Аль-Хелаифи. – Три очка, пять голов – это прекрасно. Мы уже вышли в плей-офф, но наша цель – первое место. Это самое важное. Борьба еще не закончена. Игроки отдаются на поле на сто процентов, фанаты здорово нас поддерживают. Важно, что и качество игры остается на высоте. Мы могли забить даже больше.