"Наполи" забил четыре мяча в ворота "Бенфики"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" обыграл "Бенфику" со счетом 4:2 и уверенно возглавляет группу В, имея шесть очков после двух матчей. У "Бенфики" остается один балл.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа В

2-й тур

"Наполи" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) – 4:2 (1:0)

Голы: Хамшик, 20 (1:0). Мертенс, 51 (2:0). Милик, 54 - с пенальти (3:0). Мертенс, 58 (4:0). Гонсалу Гедеш, 71 (4:1). Сальвио, 86 (4:2).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль (Максимович, 11), Кулибали, Гулям, Кальехон (Инсинье, 70), Жоржинью, Аллан, Хамшик, Мертенс (Джаккерини, 82), Милик.

"Бенфика": Жулиу Сезар, Андре Алмейда, Линделеф, Лопес, Гримальдо, Семеду, Орта (Сальвио, 56), Фейса (Гомиш, 82), Пиззи, Каррильо (Гонсалу Гедеш, 67), Митроглу.

Предупреждения: Лопес, 50. Жулиу Сезар, 53. Каррильо, 65. Фейса, 76. Пепе Рейна, 86.

Судья: Брих (Германия).

28 сентября. Стадион "San Paolo".