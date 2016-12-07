"Наполи" победил "Бенфику", киевское "Динамо" забило шесть мячей "Бешикташу"

Состоялись заключительные поединки группы B Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" на своем поле разгромило "Бешикташ" со счетом 6:0. Турецкий клуб в этой встрече получил две красные карточки.

"Наполи" в гостях победил "Бенфику" со счетом 2:1.

Для киевлян игра не имела турнирного значения - команда заняла последнее место и выше подняться не могла. Остальные три клуба имели шансы выйти в плей-офф турнира. В итоге "Наполи" вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места, "Бенфика" - со второго, а "Бешикташ" с третьего места попал в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа B

"Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 1:2 (0:0)

Голы: Кальехон, 60 (0:1). Инсинье, 79 (0:2). Хименес, 87 (1:2).

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Луизау, Линделеф, Андре Алмейда, Сальвио (Митроглу, 80), Фейса, Пиззи, Серви (Каррильо, 68), Гонсалу Гедеш (Рафа Силва, 57), Хименес.

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулям, Аллан, Хамшик (Зелиньски, 72), Диавара, Кальехон, Габбьядини (Мертенс, 57), Инсинье (Рог, 80).

Предупреждения: Кулибали, 15. Пиззи, 89.

Судья: МАТЕУ ЛАОС (Испания).

6 декабря. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.

"Динамо" К (Украина) - "Бешикташ" (Турция) - 6:0 (4:0)

Голы: Беседин, 9 (1:0). Ярмоленко, 30 - с пенальти (2:0). Буяльский, 32 (3:0). Хатчинсон, 45+3 - в свои ворота (4:0). Сидорчук, 60 (5:0). Мораес, 77 (6:0).

"Динамо": Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Антунеш, Ярмоленко, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66), Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 69), Беседин (Мораес, 76).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Бек, Тошич, Марселу, Адриану, Куарежма (Фрай Коюнлу, 70), Хатчинсон, Арслан (Гекхан Генюл, 46), Огузхан, Олджай (Дженк, 46), Абубакар.

Предупреждения: Огузхан, 20. Абубакар, 30. Бурда, 43. Адриану, 49.

Удаления: Бек (Бешикташ), 29. Абубакар (Бешикташ), 56.

Судья: ТОМСОН (Шотландия).

6 декабря. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".