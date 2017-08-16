"Наполи" обыграл оставшуюся вдевятером "Ниццу" в отборе Лиги чемпионов

"Наполи" уверенно обыграл "Ниццу" со счетом 2:0 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе победителей по голу забили Дрис Мертенс и Жоржинью.

Отметим, что на 79-й минуте встречи французы остались в 9-м, после удалений Венсана Козьелло и Алассана Плеа. Первый покинул поле за нарушение на сопернике, а Плеа получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

В другой встрече "Олимпиакос" вырвал победу над "Риекой", проигрывая после первого тайма со счетом 0:1. Во втором отрезке игры греки забили два мяча. Победный гол на 3-й компенсированной минуте забил Жак-Алексис Ромао.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция) – 2:0 (1:0)

"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия) – 1:1 (0:1)