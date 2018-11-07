"Наполи" и "ПСЖ" сыграли вничью. Шансы в этой группе есть у всех

"Наполи" и "ПСЖ" сыграли вничью в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 1:1. В составе парижан гол в первом тайме забил защитник Хуан Бернат, за неаполитанцев во второй половине ответил Лоренцо Инсинье с пенальти.

Турнирное положение в группе С после 4-х туров позволяет любой команде надеяться не только на выход в плей-оф, но и на первое место. У "Наполи" и "Ливерпуля" по 6 очков, у "ПСЖ" - 5, у "Црвены Звезды" - 4.

Лига чемпионов

4-й тур

Группа C

"Наполи" (Италия) - "ПСЖ" (Франция) - 1:1 (0:1)

Голы: Бернат, 45+2 (0:1). Инсинье, 62 - с пенальти (1:1).

"Наполи": Оспина, Максимович (Хюсай, 76), Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Хамшик, Руис (Зелиньски, 71), Кальехон, Мертенс (Унас, 83), Инсинье.

"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Маркиньюс, Керер (Шупо-Мотинг, 90+2), Менье (Кимпембе, 73), Верратти, Дракслер, Ди Мария (Кавани, 77), Неймар, Бернат, Мбаппе.

Предупреждения: Мбаппе, 29. Керер, 32. Руис, 45+2. Верратти, 89. Неймар, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

6 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".