Нападающий "Шахтера" вытолкнул болбоя за рекламные щиты. Видео

Форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" вытолкнул за рекламные щиты мальчика, подающего мячи. Аргентинец был недоволен тем, что болбой долго не давал мяч украинской команде. За этот поступок аргентинец получил желтую карточку.
Regola aurea del calcio: i raccattapalle non si toccano👎 #RomaShakhtar pic.twitter.com/aMJGa4kihX– Sergio Chesi (@sechesi) 13 марта 2018 г.
TRuslanoff
delacrua правильно. надо было в глаз этому лох-бою двинуть. и судья лох. ни за что желтую дал.------------------------------------------------------------ лучше всего с ноги, как Кантона в свое время
08:21
TRuslanoff
delacrua правильно. надо было в глаз этому лох-бою двинуть. и судья лох. ни за что желтую дал. лучше всего с ноги, как Кантона в свое время
08:20
smirnovriyy
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
07:40
delacrua
правильно. надо было в глаз этому лох-бою двинуть. и судья лох. ни за что желтую дал.
06:43