Нападающий "Шахтера" вытолкнул болбоя за рекламные щиты. Видео

Форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" вытолкнул за рекламные щиты мальчика, подающего мячи. Аргентинец был недоволен тем, что болбой долго не давал мяч украинской команде. За этот поступок аргентинец получил желтую карточку.