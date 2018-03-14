05:55 | Футбол — Лига чемпионов

Нападающий "Шахтера" вытолкнул болбоя за рекламные щиты. Видео

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Форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" вытолкнул за рекламные щиты мальчика, подающего мячи. Аргентинец был недоволен тем, что болбой долго не давал мяч украинской команде. За этот поступок аргентинец получил желтую карточку.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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TRuslanoff

delacrua правильно. надо было в глаз этому лох-бою двинуть. и судья лох. ни за что желтую дал.------------------------------------------------------------ лучше всего с ноги, как Кантона в свое время

08:21

TRuslanoff

delacrua правильно. надо было в глаз этому лох-бою двинуть. и судья лох. ни за что желтую дал. лучше всего с ноги, как Кантона в свое время

08:20

smirnovriyy

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

07:40

delacrua

правильно. надо было в глаз этому лох-бою двинуть. и судья лох. ни за что желтую дал.

06:43

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