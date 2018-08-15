00:58 | Футбол — Лига чемпионов

Нападающий ПАОК: "У "Спартака" хорошие фанаты. Они уважали нас"


Египетский нападающий ПАОК Амр Варда после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) отметил российских фанатов и их доброжелательность. Греческий клубы вышел в следующий раунд, победив в первой игре со счетом 3:2.

- Мы победили, потому что мы - одна большая семья и много работали, - заявил Варда. - Надеюсь, что мы пройдем "Бенфику". А про "Спартак" хотелось бы сказать, что это отличная команда. У нее хорошие болельщики. Они уважали нас. Желаю удачи этой команде в следующих играх.

- Вы ждали, что фанаты будут в России к вам так доброжелательны?

- Они отличные ребята.

- Российские болельщики?

- Да. Я же был здесь со сборной Египта на чемпионате мира. Помню, они нас уважали. (Ярослав СУСОВ)

Спартак М - ПАОК

 

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