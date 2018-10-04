Налду: "Во втором тайме "Шальке" стал играть намного лучше"

Защитник "Шальке" Налду - о матче с "Локомотивом" (1:0) в Лиге чемпионов.

- Во втором тайме мы стали играть намного лучше. В перерыве тренер дал нам пару дельных советов, - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. - Я очень рад за Уэстона Маккенни, он усердно работает и постоянно прогрессирует. Гол стал для него вознаграждением, это очень важный игрок для нашей команды.

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