00:43 | Футбол — Лига чемпионов

Налду: "Во втором тайме "Шальке" стал играть намного лучше"

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 Защитник "Шальке"  Налду - о матче с "Локомотивом" (1:0) в Лиге чемпионов.

 - Во втором тайме мы стали играть намного лучше. В перерыве тренер дал нам пару дельных советов, - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. - Я очень рад за Уэстона Маккенни, он усердно работает и постоянно прогрессирует. Гол стал для него вознаграждением, это очень важный игрок для нашей команды.

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Локомотив - Шальке-04

 

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025084/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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