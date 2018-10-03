Начо: "Реал" не заслуживал поражения"

Защитник "Реала" Начо - о матче с ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.

- Проблема - это, когда ты не можешь создать достаточно опасных моментов, а сегодня у нас их было с избытком. Мы не привыкли завершать несколько матчей подряд без забитых мячей. Все что нам остается, это работать дальше, - цитирует испанца официальный сайт УЕФА. - Сложно смириться с поражением. Мы сделали все что смогли, но теперь нам остается лишь работать над своей игрой. Мы не заслуживали проигрыша, отдали игре все силы. Таков футбол, но в этом турнире предстоит пройти еще длинный путь.

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