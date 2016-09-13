23:48 13 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Набрать очки в дебютном матче Лиги чемпионов из российских клубов удалось лишь "Локомотиву"

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"Ростов" стал шестым российским клубом, сыгравшим в групповом турнире Лиги чемпионов и вторым, начавшим свой путь в главном еврокубке с крупного поражения. Ни одному из российских дебютантов не удалось добиться победы в первом для себя матче, а избежать поражения в первой встрече сумел лишь "Локомотив", дома поделивший очки в матче с "Андерлехтом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов

Клуб

Дата

Соперник

Счет

Авторы голов

ЦСКА

25.11.1992

Брюгге (г)

0:1

Амокачи, 17

Спартак

24.11.1993

Монако (г)

1:4

Писарев, 49 – Клинсманн, 17. Икпеба, 41. Джоркаефф, 62. Тюрам, 89

Локомотив

11.09.2001

Андерлехт (д)

1:1

Маминов, 18 – Хендрикс, 14

Зенит

17.09.2008

Ювентус (г)

0:1

Дель Пьеро, 76

Рубин

16.09.2009

Динамо К (г)

1:3

Домингес, 25 – Юсуф, 71. Маграу, 79. Гусев, 85

Ростов

13.09.2016

Бавария (г)

0:5

Левандовски, 28. Мюллер, 45+2. Киммих, 53, 60. Бернат, 90.
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