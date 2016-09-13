Набрать очки в дебютном матче Лиги чемпионов из российских клубов удалось лишь "Локомотиву"

"Ростов" стал шестым российским клубом, сыгравшим в групповом турнире Лиги чемпионов и вторым, начавшим свой путь в главном еврокубке с крупного поражения. Ни одному из российских дебютантов не удалось добиться победы в первом для себя матче, а избежать поражения в первой встрече сумел лишь "Локомотив", дома поделивший очки в матче с "Андерлехтом". (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
ЦСКА
|
25.11.1992
|
Брюгге (г)
|
0:1
|
Амокачи, 17
|
Спартак
|
24.11.1993
|
Монако (г)
|
1:4
|
Писарев, 49 – Клинсманн, 17. Икпеба, 41. Джоркаефф, 62. Тюрам, 89
|
Локомотив
|
11.09.2001
|
Андерлехт (д)
|
1:1
|
Маминов, 18 – Хендрикс, 14
|
Зенит
|
17.09.2008
|
Ювентус (г)
|
0:1
|
Дель Пьеро, 76
|
Рубин
|
16.09.2009
|
Динамо К (г)
|
1:3
|
Домингес, 25 – Юсуф, 71. Маграу, 79. Гусев, 85
|
Ростов
|
13.09.2016
|
Бавария (г)
|
0:5
|
Левандовски, 28. Мюллер, 45+2. Киммих, 53, 60. Бернат, 90.