Набрать очки в дебютном матче Лиги чемпионов из российских клубов удалось лишь "Локомотиву"

"Ростов" стал шестым российским клубом, сыгравшим в групповом турнире Лиги чемпионов и вторым, начавшим свой путь в главном еврокубке с крупного поражения. Ни одному из российских дебютантов не удалось добиться победы в первом для себя матче, а избежать поражения в первой встрече сумел лишь "Локомотив", дома поделивший очки в матче с "Андерлехтом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов