Набиль Фекир: "Ничья - это справедливый результат"

Капитан "Лиона" Набиль Фекир после ничьей с "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что результат справделив. Французская команда проигрывала по ходу встречи в два мяча.

- Мы оправились после неудачного первого тайма, но неприятный осадок остался, поскольку мы могли добиться большего в этом матче, - цитирует пресс-служба УЕФА Фекира. - И все же главное, что нам удалось вернуться в игру. Думаю, что ничья - это справедливый результат.