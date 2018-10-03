03:43 | Футбол — Лига чемпионов

Набиль Фекир: "Ничья - это справедливый результат"

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Капитан "Лиона" Набиль Фекир после ничьей с "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что результат справделив. Французская команда проигрывала по ходу встречи в два мяча.

- Мы оправились после неудачного первого тайма, но неприятный осадок остался, поскольку мы могли добиться большего в этом матче, - цитирует пресс-служба УЕФА Фекира. - И все же главное, что нам удалось вернуться в игру. Думаю, что ничья - это справедливый результат.

Лион – Шахтер Д

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025071/index.html

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