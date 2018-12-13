01:33 | Футбол — Лига чемпионов

Набиль Фекир: "Надеюсь, "Лиону" достанется хороший соперник по 1/8 финала"

Обсудить
0

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир после ничьей с "Шахтером"​ в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что выход в плей-офф - заслуга всей команды. Теперь французская команда ждет жеребьевку.

- Знали, что здесь будет тяжело, особенно при такой погоде, - цитирует пресс-служба УЕФА Фекира. - Но мы не сдались. Пропустили, но не опустили рук. Я забил, но наш успех – заслуга всей команды. Все героически сражались.

Мы долго не могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь будем ждать жеребьевки. Надеюсь, нам достанется хороший соперник и мы покажем достойный футбол в этом противостоянии.

Шахтер Д - Лион

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025143/index.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...