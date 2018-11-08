10:35 | Футбол — Лига чемпионов

Набиль Фекир: "Это печальный результат для "Лиона"

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Нападающий "Лиона"  Набиль Фекир выразил разочарование ничьей с "Хоффенхаймом" (2:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Французы упустили преимущество в два мяча в большинстве.

– Мы правильно начали матч, забив два мяча в первом тайме, – цитирует RMC Фекира. – А после удаления игрока "Хоффенхайма" сбавили активность. Это дало сопернику уверенность, и он смог вернуться. Это печально для нас. В этом наша проблема. Команда не успокаивается, пока не забьет. Вечер не лучший, но это надо исправлять. В любом случае сыграли мы хорошо, пусть и расстроены результатом. Нужно извлекать уроки. Все в наших руках, еще ничего не ясно.

Лион - Хоффенхайм

 

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