Набиль Фекир: "Это печальный результат для "Лиона"

Нападающий "Лиона" Набиль Фекир выразил разочарование ничьей с "Хоффенхаймом" (2:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Французы упустили преимущество в два мяча в большинстве.

– Мы правильно начали матч, забив два мяча в первом тайме, – цитирует RMC Фекира. – А после удаления игрока "Хоффенхайма" сбавили активность. Это дало сопернику уверенность, и он смог вернуться. Это печально для нас. В этом наша проблема. Команда не успокаивается, пока не забьет. Вечер не лучший, но это надо исправлять. В любом случае сыграли мы хорошо, пусть и расстроены результатом. Нужно извлекать уроки. Все в наших руках, еще ничего не ясно.