На "Спартак" - "Севилья" еще есть билеты

За день до матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" в кассах стадиона "Открытие" остались билеты на несколько секторов. Можно купить места на центральные трибуны и одну из трибун за воротами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Цветом выделено то, что осталось в кассах на Севилью. На центр можно за 3600 купить. Спекулянты пока грустят pic.twitter.com/MmYigsrwzd– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 16 октября 2017 г.