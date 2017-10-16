На "Спартак" - "Севилья" еще есть билеты

За день до матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" в кассах стадиона "Открытие" остались билеты на несколько секторов. Можно купить места на центральные трибуны и одну из трибун за воротами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.