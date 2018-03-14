На секторе болельщиков "Ромы" в матче с "Шахтером" вывесили флаг ДНР. Видео

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" на секторе болельщиков римской команды был замечен флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 1:0. Это позволило "Роме" после поражения в первой игре (1:2) выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
жереб
Красавцы! Хотя я ещё с времён Эрикссона за Лацио. Классно приколи нациков!
19:44
Dymanomashina
Все верно.
19:36
Maded
Не знаю на счёт ДНР. Знаю Шахтёр Донецк Россия.
19:13
Millwall82
Ну так ультра Ромы ультра-левых взглядов, они никогда это не скрывали. Забавно что ни в Украине, ни в РФ нет фанатья ультра-левой направленности, антифа проще говоря. Пару группировок и все.
19:13
wedes
Бомбасу ничего не светит.
18:55
АлександрД
Молодцы
18:47
serzheo
,
18:46
NickNo
Молодцы
18:37
resifi
Красавцы!!!!
18:37