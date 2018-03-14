18:30 | Футбол — Лига чемпионов

На секторе болельщиков "Ромы" в матче с "Шахтером" вывесили флаг ДНР. Видео

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Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" на секторе болельщиков римской команды был замечен флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 1:0. Это позволило "Роме" после поражения в первой игре (1:2) выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (9)
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жереб

Красавцы! Хотя я ещё с времён Эрикссона за Лацио. Классно приколи нациков!

19:44

Dymanomashina

Все верно.

19:36

Maded

Не знаю на счёт ДНР. Знаю Шахтёр Донецк Россия.

19:13

Millwall82

Ну так ультра Ромы ультра-левых взглядов, они никогда это не скрывали. Забавно что ни в Украине, ни в РФ нет фанатья ультра-левой направленности, антифа проще говоря. Пару группировок и все.

19:13

wedes

Бомбасу ничего не светит.

18:55

АлександрД

Молодцы

18:47

serzheo

,

18:46

NickNo

Молодцы

18:37

resifi

Красавцы!!!!

18:37

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