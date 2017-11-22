На прерванную серию Акинфеева обратил внимание Твиттер

Официальный аккаунт трендов Твиттера опубликовал новость о закончившейся рекордной серии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Голкипер сыграл на ноль в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) и прервал серию из 43 игр с пропущенными голами. Последний раз ему удавалось сохранить ворота в неприкосновенности в основной сетке главного еврокубкового турнира 21 ноября 2006 года в поединке с "Арсеналом" (0:0).