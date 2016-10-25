На матчи Лиги чемпионов УЕФА привозит свою систему для определения взятия ворот

Начиная с группового турнира, на матчи Лиги чемпионов УЕФА привозит и на время устанавливает свои технические средства для определения взятия ворот. Отметим, что в российском чемпионате подобные технологии пока не используются.

– С этого сезона на всех играх турнира используются такие системы, – рассказал член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС Николай Левников. – После матча их демонтируют и увозят обратно. В Лиге Европы, скорее всего, видеотехнологии начнут использовать с плей-офф. (Александр БОБРОВ)