На матче "Спартак" - "Севилья" ожидается масштабный перфоманс

Фанаты "Спартака" к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" подготовили масштабный перфоманс. Однако, как отмечается в сообщении фанатского объединения, чтобы он состоялся, необходимо участие каждого болельщика, пришедшего на стадион.

Прибыть на арену необходио вовремя и выполнить следующие пункты:

1. Обязательно быть в красном! Погода обещает быть хорошей, сделать это незатруднительно.

2. На матче ожидается аншлаг, поэтому убедительная просьба прийти на трибуны заранее. К стартовому свистку трибуны должны быть заполнены на 100 процентов.

3. На каждом стуле будет лежать модуль из бумаги, который нужно будет поднять четко над вашим местом.

4. Просим вас не перемещать эти модули с места на место!

5. При выходе команд на поле поднимите свой модуль цифрой 1 к верху (цифрой 2 к себе) и попросите своих соседей проделать то же самое.

6. Поднимите модули перед собой на вытянутых руках, держа за уголки!

7. Держите модули до тех пор, пока не будет дана команда перевернуть. Это совсем недолго.

8. Как только заканчивается гимн Лиги чемпионов начинаем все вместе обратный отсчет. 10, 9,8......, 2, 1 и переворачиваем модули на другую сторону (цифрой 1 к себе).

Убедительная просьба, держать модули до команды заряжающих на трибуне B и диктора стадиона.

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.