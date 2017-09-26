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23:15 | Футбол — Лига чемпионов

На матче Сергея Карасева погас свет. И фанаты устроили волшебное шоу

Матч "Бешикташ" - "Лейпциг" в Стамбуле. Да будет свет! Фото AFP
Матч "Бешикташ" - "Лейпциг" в Стамбуле. Да будет свет! Фото AFP

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бешикташ" - "РБ Лейпциг" был приостановлен. Причиной стали проблемы с освещением на стамбульском стадионе.

Фанаты воспользовались погасшим светом для импровизированного светового шоу. На трибунах зажглись тысячи мобильных телефонов, и стадион стал напоминать звездное небо.

Отметим, что игру судит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Трансляция матча "Бешикташ" - "РБ Лейпциг"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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