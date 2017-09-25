На матчах Лиги чемпионов в Москве пройдут акции Gentlefan

Российский футбольный союз (РФС) совместно со "Спартаком" и ЦСКА, а также поклонниками столичных команд, проведут акции гостеприимства российских болельщиков Gentlefan на матчах Лиги чемпионов для фанатов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт РФС. Цель акции – создать дружескую и теплую атмосферу для футбольных болельщиков, приезжающих в Россию со всего мира.

​Первыми акцию гостеприимства российских болельщиков Gentlefan провели ростовские болельщики в марте этого года. Перед матчем "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы болельщикам английской команды подарили теплые пледы. Подобные акции также проходили в Краснодаре и Сочи.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени, встреча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 27 сентября и начнется также в 21.45. "СЭ" проведет трансляцию игры красно-белых, и трансляцию матча армейцев.