На матч "Спартак" - ПАОК приедет 200 болельщиков из Греции

Как стало известно "СЭ", на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК приедет около 200 болельщиков из Греции. Встреча состоится 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". В первом матче в Греции победу одержал ПАОК, обыгравший красно-белых со счетом 3:2.

Напомним, что перед игрой болельщики клуба из Салоник напали на российских журналистов. (Игорь НОВИКОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)