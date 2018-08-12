На матч со "Спартаком" приедут около 20 журналистов из Греции

Пресс-атташе греческого ПАОК Кириакос Кириакос сообщил, сколько журналистов подали заявки на аккредитацию на ответную игру 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - ПАОК (первый матч – 2:3). Также Кириакос заявил, что греческих фанатов на встрече в Москве вряд ли будет много.

- Сколько болельщиков ПАОК планируют посетить встречу со "Спартаком" в Москве?

- Не могу назвать вам точную цифру, поскольку не владею данной информацией. Фанатов из Греции, скорее всего, будет немного, но не исключено, что приедут поклонники нашей команды из других стран, правда, их тоже вряд ли будет много, - сказал Кириакос.

- Сколько греческих журналистов оформили заявки на аккредитации на эту игру?

- На этот вопрос тоже точно ответить не смогу, но приблизительную цифру знаю. В Москву приедут около 20 журналистов из Греции.

"Спартак" примет ПАОК на "Открытие Арене" 14 августа, начало матча – в 20.30 по московскому времени.

Перед первой игрой у входа в пресс-центр стадиона в Салониках группа российских журналистов была атакована фанатами ПАОК. Однако УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело, сославшись на отсутствие доказательств. (Иван ТОРОПЦЕВ)