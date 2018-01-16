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На матч "Краснодар" - "Реал" в Юношеской лиге УЕФА продано уже 14 тысяч билетов

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Продажа билетов на матч плей-офф в Юношеской лиге УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом", стартовавшая 11 января, идет ударными темпами. Встреча пройдет 7 февраля на стадионе "Краснодар".

На сегодняшний день реализовано уже 14 тысяч билетов, стоимость которых составляет 100 рублей. Любопытно, что изначально продажи шли в онлайн-режиме, но из-за невозможности компании-поставщика услуги осуществить бесперебойную работу, клубом было принято решение о начале продаж в кассах с завтрашнего дня.(Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что победитель этой игры выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Может нашим клубам хоть в юношеской ЛЧ удастся чего-то добиться?

16:22