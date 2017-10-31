На матч "Базель" - ЦСКА еще можно приобрести билеты

На матч группового этапа Лиги чемпионов между "Базелем" и ЦСКА еще можно приобрести билеты. Как рассказали корреспонденту "СЭ" в кассе стадиона швейцарцев, в продаже остаются места на два центральных сектора, а также на третий ярус одной из трибун. При этом в гостевой сектор билетов нет, так как их выкупили еще в Москве.

Напомним, встреча "Базель" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Спартак" - перед "Севильей", ЦСКА - перед "Базелем". LIVE!