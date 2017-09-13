На "Марибор" приедет Федун

Как стало известно "СЭ", в Словению на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" приедет владелец "Спартака" Леонид Федун. Он прибудет прямиком на стадион "Людски Врт". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Спартак" в Мариборе. Что происходит в Словении прямо сейчас. Live
shpasic
не "в", а "Врт".
18:55
crazysun78
Не "на", а в "в"...
18:41
shpasic
второй раз подряд приезд на матч может и не прокатить.
18:28