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18:24 | Футбол — Лига чемпионов

На "Марибор" приедет Федун

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Как стало известно "СЭ", в Словению на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" приедет владелец "Спартака" Леонид Федун. Он прибудет прямиком на стадион "Людски Врт". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" в Мариборе. Что происходит в Словении прямо сейчас. Live

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

не "в", а "Врт".

18:55

crazysun78

Не "на", а в "в"...

18:41

shpasic

второй раз подряд приезд на матч может и не прокатить.

18:28