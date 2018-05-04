На финалы женской и мужской Лиги чемпионов в Киеве будут пускать по предварительным спискам

Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал рассказал, что на финалы женской и мужской Лиги чемпионов в Киеве болельщиков будут пропускать по предварительным спискам.

– Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем, – цитирует ТАСС Цигикала. – Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному режиму.

Как сообщает ТАСС, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что эти списки не касаются трех категорий граждан.

– Кроме нарушителей государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями, - сказал Аваков.

Финал женской лиги чемпионов между "Вольфсбургом" и "Лионом" пройдет 24 мая на стадионе "Динамо". Решающий матч мужской Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский".